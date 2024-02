Un solo biglietto per due, nel giorno di San Valentino, per visitare la mostra su Picasso a Palazzo Saluzzo Paesana, nel centro di Torino. La promozione per le coppie, valida il 14 febbraio dalle 10 alle 19, è accompagnata dall'immagine di un'opera speciale ispirata al grande artista, realizzata dall'intelligenza artificiale, una tavola grafica dedicata proprio alla festa di San Valentino.





