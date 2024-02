Vittorio Emanuele, la cremazione a Biella nei prossimi giorni

E' in programma per mercoledì a Biella la cremazione del feretro di Vittorio Emanuele di Savoia.

Per la conferma è però necessario l'arrivo di una serie di documenti dalla Svizzera. Solo in seguito il figlio dell'ultimo re d'Italia, il cui funerle è stato celebrato ieri nel Duomo di Torino, potrà riposare nel complesso della basilica di Superga, sulla collina che affianca il capoluogo piemontese. Al momento le spoglie sono custodite in un luogo segreto.

La cremazione sarà compiuta nel Tempio crematorio di Biella.

Ad occuparsene è l'Impresa di pompe funebri Fratelli Conzon, che a sede a Sandigliano (Biella). "L'incarico ci è stato affidato dalla segreteria privata di sua altezza Emanuele Filiberto", spiega Renato Conzon.

La famiglia Conzon è legata alla monarchia da generazioni.

"Mio nonno Silvio - racconta Renato - era militare durante la seconda guerra mondiale e per non avere voluto tradire il giuramento al re venne portato in un campo di concentramento in Germania. Io faccio parte dell'Ordine al merito civile di Savoia e dell'Ordine dei santi Maurizio e Lazzaro".

Al Tempio crematorio di Biella non vi sarà una cerimonia pubblica. Il trasporto della salma avverrà con il coordinamento delle autorità di polizia.



