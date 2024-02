Martina Arnoletti è la Mugnaia del Carnevale 2024 di Ivrea

E' Martina Arnoletti la Vezzosa Mugnaia dello Storico Carnevale d'Ivrea 2024. Nata a Ivrea nel 1989, "Violetta" è cresciuta e vive in città insieme al 42enne marito Matteo Ciampi e ai figli, Tommaso e Alice. Lavora come assistente in uno studio odontoiatrico e fa parte di una famiglia particolarmente legata al carnevale di Ivrea.

La Mugnaia, come da tradizione, è stata presentata ieri sera dal balcone di Palazzo di Città e si è affacciata sulla piazza, gremita nonostante la pioggia.



