Controlli carabinieri a Ivrea per Carnevale, cinque denunce

Controlli straordinari dei carabinieri a Ivrea (Torino) in occasione del Carnevale, il cui ciclo di eventi richiama in città un numero considerevole di visitatori. Gli interventi sulle strade hanno portato al monitoraggio di una cinquantina di veicoli e alla denuncia di tre persone per guida in stato di ebbrezza (con ritiro della patente).

Un ventisettenne e un trentanovenne, entrambi residenti in Canavese, sono stati denunciati per possesso di armi perché trovati in possesso di coltelli a serramanico.



