Campionati Cadetti illuminano il futuro del taekwondo olimpico

L'apertura dei Campionati italiani Cadetti ha segnato un momento di grande entusiasmo nel mondo del taekwondo italiano. Un fine settimana torinese, nel Palazzetto dello Sport "Gianni Asti", che ha visto la partecipazione di circa 450 giovani talenti in un evento che promette di rivelare le future stelle del taekwondo nazionale. La competizione, che si svolge annualmente, è diventata un punto di riferimento per osservare da vicino la Next Gen del taekwondo italiano.

La prima giornata di gare è stata testimone di un vero e proprio spettacolo sportivo, con l'assegnazione dei primi 19 titoli nelle varie categorie maschili e femminili, tutti caratterizzati da altissima qualità competitiva e grande impegno. Con l'arrivo della seconda giornata l'attenzione si sposta sui cadetti cinture nere.



