Dimostrazione di Fratelli d'Italia a Biella per l'arrivo di Matteo Renzi. L'ex premier è atteso in città per presentare un suo libro e alcuni attivisti si sono raccolti in via Italia, davanti al luogo dell'appuntamento, portandovi anche un dromedario. "Lo-Renzi d'Arabia" è quanto si legge su un cartello.

Fra i passanti c'è chi ha avuto reazioni divertite, chi ha scattato delle foto ricordo e chi ha criticato l'iniziativa.





