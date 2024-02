Ministero Università celebra con cortometraggio giorno ricordo

"Una bruma invernale, in un bosco di faggi. Immagini sfocate, poco nitide, e i dettagli: delle mani, dei polsi, delle gambe, delle nuche. E poi ancora, movimenti concitati, irregolari, tesi. Il buio. Il silenzio". È con il cortometraggio degli allievi dell'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino che il ministero dell'Università e della Ricerca celebra, oggi, il Giorno del Ricordo.

"Un'interpretazione cruda, forte, significativa. Un'opera artistica collettiva dei giovani studenti di Torino - spiega una nota - per mantenere viva la Memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle Foibe e dell'esodo di istriani, fiumani e dalmati".

Il video, un minuto circa di pellicola, è stato realizzato dagli allievi del Corso di Applicazioni digitali per le arti visive. A guidarli il professore Gerardo De Pasquale.

L'Accademia Albertina è diretta da Salvo Bitonti.



