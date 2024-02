Giornata ricordo: Torino, polizia commemora questore Fiume

Questa mattina il questore di Torino, Vincenzo Ciarambino, ha deposto un mazzo di fiori in memoria di Giovanni Palatucci, già Questore di Fiume, ai piedi della targa commemorativa e dell'albero di ulivo collocati, in sua memoria, nel cortile d'onore della Questura del capoluogo piemontese.

Nel 1944, dopo aver aiutato numerose persone a sottrarsi al destino riservato loro dalle leggi razziali dell'epoca, Palatucci venne arrestato dalla Gestapo e deportato nel campo di sterminio di Dachau, dove muore 78 anni fa, il 10 febbraio del 1945.

"Oggi - si legge in una nota - il questore, insieme a dirigenti e funzionari, ha voluto celebrare la memora e il coraggio di un uomo appartenente alle Istituzioni dello Stato che ha consapevolmente messo a rischio la propria vita per salvare quella di molti altri innocenti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA