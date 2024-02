Scialpinisti su pendio ghiacciato soccorsi dai Vigili del fuoco

Due scialpinisti francesi in difficoltà sono stati soccorsi in Val Varaita (Cuneo) grazie all'intervento dell'elicottero dei vigili del fuoco drago 66 del reparto volo Piemonte, a quota 3.100 metri di altitudine, nel territorio di Pontechianale.

Erano rimasti bloccati lungo un canalone ghiacciato su un tratto con una pendenza di 45 gradi. Due soccorritori sono stati calati dall'elicottero sulla verticale.

"La situazione precaria - spiegano i Vigili del fuoco - ha richiesto una manovra di svincolo con ancoraggi realizzati con piccozze da ghiaccio". L'intervento si è concluso con il rientro in zona sicura, con l'ausilio di una squadra di tecnici del Soccorso Alpino impegnata nella manovra di avvicinamento da valle.



