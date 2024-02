Ospedale di Verduno, +21% di pazienti in Radioterapia

La struttura complessa di Radioterapia dell'ospedale Michele e Pietro Ferrero di Verduno (Cuneo), inaugurata a ottobre 2021, in poco più di due anni di vita ha realizzato la presa in carico di oltre 870 pazienti. Un trend di crescita confermato nel 2023, con 420 pazienti accolti, segnando un incremento del 21% rispetto al dato del 2022 (347 pazienti). Nel 2024 sono già 33 i pazienti avviati alle cure.

Il servizio di Radioterapia è nato per volontà dell'Asl Cn2 e dell'assessorato alla Sanità della Regione Piemonte di andare a colmare un vuoto di assistenza radioterapica, che caratterizzava fino ad allora il territorio e obbligava a spostarsi verso i grandi centri urbani. Determinante il supporto della Fondazione ospedale Alba-Bra, così come i fondi stanziati dalla Fondazione Crce dalla Regione Piemonte stessa.

Il reparto di Radioterapia dell'Asl Cn2 è dotato tra l'altro di un acceleratore lineare Varian True-Beam per i trattamenti a elevata complessità e di una tc di centratura di ultima generazione. L'installazione di questa moderna attrezzatura è avvenuta grazie al supporto della Fisica Sanitaria dell'Asl Cn2, diretta dal dottor Lucio Francesco.



