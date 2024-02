Mansfield dà il via ai gruppi di lettura del Circolo dei lettori

Katherine MansfieldI dà il via alla stagione 2024 dei Gruppi di lettura della Fondazione Circolo dei lettori, che ha un fittissimo calendario tra Torino, Novara e lo spazio digitale.

Il primo appuntamento è con La scrittrice agli antipodi, due lezioni di Nadia Fusini che inaugurano Agitata e scintillante come una candela. Il ciclo dedicato a Katherine Mansfield che prosegue al Circolo a Torino per tutto marzo con Sara De Simone e Simonetta Sciandivasci che conversano sull'influenza di Mansfield in Virginia Woolf, Giulia Caminito e Franca Cavagnoli che si confrontano sull'incessante viaggio della scrittrice e un reading di Paola Zoppi. Il 9 e 10 febbraio Nadia Fusini racconta e legge la scrittrice neozelandese che in soli 34 anni di poesia, racconti e lettere, è diventata una delle voci più significative della letteratura del Novecento.

Tutti i giorni al Circolo dei lettori, nelle sue sedi a Torino e Novara e online per lettori e lettrici di tutta Italia, i Gruppi di lettura mettono al centro il romanzo, le lettere, l'esercizio dell'ascolto e la condivisione. Tra metà febbraio e marzo Paolo Di Paolo racconta Kafka nella letteratura di chi è venuto dopo di lui, Philip Roth e Milan Kundera, Haruki Murakami, Italo Calvino e Susan Sontag; Loredana Lipperini prosegue il suo viaggio con Stephen King, il re dell'horror nella letteratura. A Torino le novità sono La realtà israeliana nei racconti di Abraham B. Yehoshua di Francesco Pettinari; Di corpi e libertà, Il booklab dedicato a Olivia Lang di Senza Rossetto. M le parole delle scrittrici del Medio Oriente, tra Amiry, Nafisi, Shalev, Yazbek, Azem, Shibli e molte altre, a cura di Vesna Scepanovic e Irene Zagrebelsky. A Novara al Castello Sforzesco, c'è il Manga Club di Ivan Pellizzari e Davide Scafidi, English Time con Rosanna Miramoneti e Alla scoperta dell'arabo con Cesare Ruggeri.



