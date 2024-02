La Fismic alla Porta 2, 'Mirafiori deve rifiorire, non morire'

"Mirafiori deve rifiorire non morire". La Fismic Confsal si mobilita per lo stabilimento di Stellantis con un volantinaggio davanti alla Porta 2, alla presenza dei lavoratori di altre aziende piemontesi che portano la loro solidarietà ai colleghi di Mirafiori. "I sindacati confederali sono in Comune a fare inutili riunioni fiume, un vecchio modo di operare che nasconde e ritarda le iniziative vere", commenta Sara Rinaudo, segretario territoriale della Fismic Confsal di Torino. "Sono riunioni superflue, abbiamo già parlato e sviscerato tutti gli argomenti possibili. Bisogna agire; e agire non significa scioperare in maniera strumentale, che in questo momento aiuterebbe solo l'azienda a ridurre la produzione, ma creare veri e propri cartelli tra le istituzioni, i sindacati e i lavoratori per arrivare al governo nazionale ed europeo con una proposta concreta. Riteniamo paradossale che sia la stessa politica ora a invitare i sindacati in piazza, questo dovrebbe essere un campanello d'allarme. Serve concretezza da parte delle istituzioni nazionali ed europee e la comprensione che l'elettrificazione parte non dal prodotto finale, ma dalla base.

Non può esserci una ricaduta così sociale a discapito di un miglioramento ecologico. La transizione in primis deve essere socialmente sostenibile", conclude Rinaudo.



