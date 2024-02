Edizione record per i vent'anni di Connect Aviation

Si è conclusa con numeri da record la ventesima edizione di Connect Aviation Route Development Forum, ospitata per tre giorni al padiglione 1 del Lingotto Fiere. Protagonista il settore del trasporto aereo che contribuisce all'economia europea per circa 300 miliardi di euro (2,1% del Pil) e dà lavoro a circa 5 milioni di persone. Sono stati circa 4.000 gli incontri tra professionisti del settore, Connect Aviation è stata anche una vetrina per circa 70 aziende piemontesi dell'agroalimentare, dei servizi ambientali e della mobilità, dell'Ict che hanno avuto l'opportunità di incontrare la comunità dell'aviazione internazionale.

"La convention ha rappresentato un passo fondamentale verso il consolidamento e lo sviluppo delle tratte turistiche e di business per gli aeroporti di Cuneo e Torino con nuovi voli e il rilancio di collegamenti strategici" commentano Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte e Vittoria Poggio, assessore alla Cultura, Turismo e Commercio "È stato un successo straordinario. Un'edizione assolutamente eccezionale: oltre 800 partecipanti con più di 250 aeroporti rappresentati e 80 compagnie aeree" afferma Karin Butot, ceo di Connect Aviation.

"A Connect in soli tre giorni abbiamo avuto modo di realizzare oltre 60 riunioni con i principali attori del trasporto aereo europeo. Abbiamo incontrato compagnie aeree che già operano sul nostro aeroporto con l'obiettivo di aumentare il numero di voli o lanciare nuove destinazioni nel prossimo futuro. Abbiamo inoltre avuto importanti incontri con compagnie aeree che ancora non collegano Torino al fine di pianificare un loro arrivo a Torino. Connect ha portato i decision maker delle compagnie aeree sul nostro territorio, permettendo di scoprire in prima persona l'attrattività del nostro territorio.

Un'opportunità unica per la quale ringrazio la Regione per un'organizzazione davvero all'altezza dell'eccellenza piemontese" commenta Andrea Andorno, amministratore delegato di Torino Airport.



