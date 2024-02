Denaro non dichiarato, quattro passeggeri sanzionati a Caselle

Due passeggeri in partenza per il Marocco e la Cina e altrettanti in arrivo dall'Albania e dall'Argentina sono stari fermati ieri all'aeroporto Sandro Pertini di Torino-Caselle, in possesso di valuta non dichiarata per importi superiori al limite dei 10mila euro, soglia per la quale è necessaria la dichiarazione durante i viaggi da e per l'Unione europea. Fondamentale per il buon esito delle operazioni, si è rivelato il contributo di Escos, il "cashdog" pastore tedesco della guardia di finanza, addestrato a riconoscere l'odore delle banconote.

Nel mese di gennaio sono stati elevati 24 verbali per un valore di circa 300mila euro di valuta intercettata e 8mila euro di sanzioni da parte del personale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e della guardia di finanza. All'aeroporto di Torino il valore della valuta intercettata nel 2023 è stato pari a circa 4,5 milioni di euro.



