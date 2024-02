Ciclismo, Cirio al Museo dei Campionissimi di Novi

Visita del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio al Museo dei Campionissimi di Novi Ligure (Alessandria), accompagnato dal sindaco Rocchino Muliere. In particolare, negli spazi dedicati a Fausto Coppi, campione italiano e soprattutto piemontese, nato nella piccola Castellania tra Tortonese e Novese. Nella struttura sono in corso lavori di ammodernamento e rilancio, grazie anche ai fondi intercettati dalla Regione sul Pnrr, per una grande riapertura.

È programmata per il 24 febbraio, quando sarà ospitato il Consiglio federale del ciclismo "e tutti i grandi saranno riuniti in un Centro così bello" sottolinea Cirio.

Tra i luoghi più evocativi c'è quello riservato alla famosa Topolino di Coppi, celebrata anche da un pezzo di Paolo Conte che ricorda come quest'auto appartenga alla storia d'Italia.

"Campionissimo piemontese Fausto Coppi per lo sport, campionissimo Paolo Conte per l'arte e la musica. E, soprattutto, una grande passione, quella per il ciclismo - rimarca il governatore - che nel 2024 celebreremo in Piemonte con la partenza del Giro d'Italia da Torino il 4 maggio e, poi, con il grande passaggio, per la prima volta nella storia, del Tour de France. Da Piacenza attraverserà tutti i territori, compresa la provincia di Alessandria, per arrivare a Torino.

Ciclismo come passione, come storia, come grande sport, ma anche come veicolo di promozione turistica perché in questi spazi ogni anno migliaia di visitatori vengono a celebrare il nostro campionissimo Fausto Coppi".



