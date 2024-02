Apre a Torino la nuova galleria Edge Art Space

Apre a Torino, in via della Consolata, Edge Art Space, diretta da Margherita Artoni e Riccardo Fattore. Una galleria di nuova generazione che punta alla promozione di artisti emergenti su scala internazionale.

Ciascuna mostra tende a privilegiare la ricerca di una 'nuova voce' per l'arte, sempre più al limite (edge) rispetto ad altre forme espressive.

La prima mostra è quella di Eleonora Rinaldi 'Spume of flowers' allestita fino al 22 marzo. La giovane artista - nata a Udine nel 1994 e vincitrice della residenza artistica We Art Open del 2023 - ispirata dalla poesia Le bateau Ivre di Arthur Rimbaud, accompagna il visitatore in un un viaggio dagli accenti onirici e irreali, quasi un sogno allucinatorio, in cui uomo e natura intrecciano ambigue relazioni. I soggetti sono tratti da fotografie ritagliate da libri, riviste o da internet e creano tra loro delle connessioni intuitive.



