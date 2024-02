Ai Musei Reali di Torino la grande arte di Guercino

I Musei Reali di Torino celebrano l'arte di Guercino. Dal 23 marzo al 28 luglio nella sale Chiablese saranno esposte oltre 100 opere del maestro emiliano e e di artisti coevi, provenienti da più di 30 importanti musei e collezioni, tra i quali il Prado e il Monastero dell'Escorial.

La mostra racconta anche il mestiere e la vita dei pittori del Seicento, in un grande affresco del sistema dell'arte: i sistemi di produzione, l'organizzazione della bottega, le dinamiche del mercato e delle committenze, i soggetti più richiesti. Dall'importante nucleo delle collezioni sabaude a molti altri raffinati e monumentali capolavori di Guercino, una mostra sorprendente che, tra le novità, per la prima volta dopo 400 anni, riunifica anche il ciclo di dipinti commissionati a Bologna da Alessandro Ludovisi, futuro papa Gregorio XV.

La mostra Guercino. Il mestiere del pittore, che include anche due dipinti inediti di collezioni private, si articola in 10 sezioni tematiche tra confronti, parallelismi, testimonianze.





