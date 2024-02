Accordo tra Solvay e l'Università per la tutela dell'ambiente

E' stato sottoscritto oggi, nella sede del dipartimento di Scienze e innovazione tecnologica di Alessandria, l'accordo quinquennale tra Università del Piemonte Orientale e Syensqo, spin-off di Solvay, per l'attivazione del Centro di ricerca e sviluppo per il risanamento e la protezione ambientale (RisPA). Firmato dal rettore Gian Carlo Avanzi e Marco Apostolo, country manager di Syensqo Italia, lavorerà allo studio di nuovi materiali e processi per l'abbattimento di inquinanti esistenti sul territorio alessandrino e l'eliminazione di sostanze potenzialmente nocive per l'ambiente dalle acque di lavorazione.

Il progetto è avviato grazie a un investimento di 5 milioni da parte di Syensqo.

"I ricercatori del centro - spiega Avanzi - potranno confrontarsi direttamente con il mondo imprenditoriale anche su come applicare le tecnologie innovative appena scoperte nell'ottica della salvaguardia dell'ambiente". "Questo importante investimento - aggiunge Apostolo - evidenzia, ancor di più, l'impegno primario di Syensqo per la ricerca e l'innovazione per le quali ogni anno l'azienda impegna in Italia circa 40 milioni". "Oltre ad avere ricadute positive per il territorio locale, il RiSpa - rimarca Stefano Colosio, direttore stabilimento di Spinetta Marengo - rappresenta un'opportunità di sviluppo di soluzioni che da Alessandria potranno essere applicate a livello nazionale e internazionale, all'interno di una logica di crescita del gruppo".

Il Centro si avvarrà di personale tecnico e ricercatori dedicati; sarà pienamente operativo entro i prossimi sei mesi.

Sono previsti tre nuovi laboratori: uno per trattamenti chimico-fisici e due per analisi chimiche e biologiche.



