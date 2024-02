Universiadi 2025, Malinin superstar al gala del ghiaccio

Ci sarà anche 'Mr quadruplo axel', il primo e finora l'unico ad aver eseguito in gara questo salto, il campione statunitense Ilia Malinin, a 'Lights on U', il gala del ghiaccio del 24 febbraio, evento di punta del cammino di #RoadTO2025 verso le Universiadi invernali di Torino. Si tratta di una sorpresa annunciata oggi insieme alla presentazione di Ugi, l'Unione Genitori Italiani, come charity partner dell'evento, alla quale sarà devoluto 1 euro per ogni biglietto venduto.

Il cast dello show al Palavela, che sarà anche l'occasione per svelare la mascotte di Torino 2025, sarà guidato dalla campionessa azzurra Carolina Kostner. Fra i nomi che si sono aggiunti allo spettacolo, oltre a Malinin, la tedesca Nicole Schott, lo svizzero Lukas Britschgi e acrobati come Philip Warren e il duo Alice Velati Davide Pastore.

"Sarà un evento di alto livello atletico e artistico e una festa - sottolinea il presidente del Comitato organizzatore di Torino 2025, Alessandro Sciretti -. E siamo onorati che Ugi sia charity partner, perché la responsabilità e sostenibilità sociale è uno degli aspetti principali di un grande evento".

"Lo sport - evidenzia la segretaria generale di Ugi, Marcella Mondini - è per i nostri bambini e ragazzi una meta importante, pensare allo sport vuol dire andare oltre la malattia, un messaggio di speranza e una trasmissione di energia indispensabili".



