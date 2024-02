Torino, manifesti a sedi Pd e Anpi contro lo storico Gobetti

Manifesti contro lo storico Eric Gobetti, considerato dalla destra un negazionista della tragedia delle Foibe, sono stati affissi nella notte a Torino, davanti alle sedi del Partito Democratico e dell'associazione nazionale partigiani d'Italia, l'Anpi. L'azione è stata rivendicata dal movimento 'La Barriera', che contesta la decisione di ospitare nelle scuole e all'università per le conferenze sull'argomento Gobetti, proprio in occasione del Giorno del ricordo.

"Abbiamo deciso di fare questa iniziativa perché riteniamo inaccettabili le due conferenze che questo sedicente storico, da sempre conosciuto per essere un negazionista del genocidio delle foibe, terrà in questi giorni a Torino, anche in scuole ed università" affermano dal movimento 'La Barriera'. "Abbiamo voluto ribadire che a Torino non c'è spazio per i fan del boia Tito, che vorrebbero minimizzare o negare il massacro di migliaia di italiani avvenuto in Istria e in Dalmazia, per mano dei partigiani comunisti", continuano da La Barriera.

"Pretendiamo, tra l'altro, che l'Università di Torino e l'Ufficio regionale scolastico annullino al più presto le due conferenze in programma. Non impedire questi due convegni, organizzati proprio all'interno dei luoghi del sapere, sarebbe come uccidere nuovamente i martiri delle foibe", concludono dal movimento di destra.



