Smat, nostra acqua rispetta gli standard di sicurezza

"Smat informa che l'acqua prodotta e distribuita dalla società ai cittadini dell'Area Metropolitana Torinese rispetta i rigorosi standard di sicurezza e qualità prescritti dalla legislazione vigente, garantendo la salubrità per i consumatori". E' quanto si legge in una nota diffusa dalla società in merito alla presenza di Pfas (sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche) nell'acqua distribuita.

Smat ricorda che in base a una direttiva europea del 2020 sono stati fissati dei valori limite che entreranno in vigore nel gennaio del 2026. Si tratta di 20 composti la cui sommatoria non deve superare i 100 nanogrammi/litro ossia 0,1 microgrammi/litro (1 microgrammo equivale a 1 milionesimo di grammo)".

La società comunque sottolinea che ha attivato campagne di monitoraggio sin dal 2018. "Ad oggi - si legge nel comunicato - i risultati evidenziano che tutti i campioni già rispettano il valore di 0,1 microgrammi/l previsto dal decreto legislativo 18 del 2023 per 24 composti (4 in più rispetto a quelli previsti dalla direttiva UE) ed anzi, nella stragrande maggioranza dei Comuni monitorati, sono state riscontrate concentrazioni inferiori al limite di quantificazione pari a 0,01 microgrammi/litro o la loro totale assenza".

Nella campagna Pfas del 2023 sono stati analizzati oltre 25mila parametri specifici al fine di rilevare l'eventuale presenza di tali composti nelle acque potabili e Smat ha reso disponibili gli esiti sul proprio sito web "inserendoli fra i parametri di monitoraggio della qualità dell'acqua che vengono aggiornanti semestralmente, suddivisi per Comune e in Torino per Circoscrizione".



