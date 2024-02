San Valentino, a Torino un cuore con 500 mazzetti di fiori rossi

Un gigantesco cuore, formato da 500 mazzetti di gipsofila rossa avvolto in un tulle dello stesso colore, ingentilisce, da oggi al 16 febbraio, piazza Castello, a Torino. Centinaia di persone si sono già fermate per una foto o un selfie davanti all'allestimento floreale creato dai fioristi di Ascom Confcommercio Torino e provincia per la festa di San Valentino.

Il cuore è dedicato, quest'anno, all'Amore Eterno per rendere omaggio all'amore duraturo, proprio come i piccoli fiorellini che lo compongono, tra i più resistenti che si possano trovare in natura. "Scegliendo la gipsofila - spiega la presidente dell'Associazione Fiorai Cecilia Serafino - abbiamo voluto sottolineare anche il nostro impegno per la sostenibilità ambientale, poiché questo fiore dura a lungo, non richiede sostituzioni frequenti e contribuisce così a ridurre così l'impatto ambientale".

San Valentino "rappresenta un momento importante per i fiorai, come per altre categorie del commercio - commenta la presidente di Ascom Confcommercio Torino e provincia Maria Luisa Coppa -. Regalare i fiori alla persona amata è un gesto che non passa mai di moda e con questo cuore vogliamo anche sottolineare la maestria dei nostri fiorai nel realizzare composizioni creative, eleganti e di grande effetto, che non possono non toccare l'animo".

Quest'anno, accanto al cuore di fiorellini, è posizionata anche la scultura di una romantica coppia in bicicletta, realizzata dal giardiniere Rodolfo Marasciuolo, le cui creazioni, fatte con oggetti di recupero come vecchie bici e reti metalliche, abbelliscono già numerose aiuole e giardini pubblici sparsi per la città.

L'installazione è stata realizzata con il sostegno di Ascom Confcommercio Torino e provincia, con il contributo del Mercato Ingrosso Fiori di Torino e in collaborazione con la Camera di commercio del capoluogo piemontese.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA