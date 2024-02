Salvò 5.000 ebrei, Polizia commemora Giovanni Palatucci

A 79 anni dalla morte, il 10 febbraio 1945 nel campo di sterminio di Dachau, Alessandria ha commemorato, oggi, Giovanni Palatucci, vice commissario di Pubblica Sicurezza e Medaglia d'oro al Valor Civile. La cerimonia si è tenuta nella piazza a lui dedicata al quartiere Cristo, alla presenza del prefetto Alessandra Vinciguerra e del questore Sergio Molino.

Funzionario di Polizia durante il fascismo, in servizio dal 1937 alla questura di Fiume come commissario e poi questore-reggente, Palatucci salvò dal 1939 fino al suo arresto, nel 1944, circa 5000 ebrei dalla deportazione.

Nel 1990 fu riconosciuto Giusto tra le Nazioni; proclamato nel 2004 Servo di Dio, è in corso il processo di beatificazione.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA