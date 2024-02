Protesta trattori: un corteo attraversa Torino verso il presidio

Decine di agricoltori a bordo dei loro trattori hanno attraversato Torino, oggi, partendo dalla zona nord della città, per unirsi al presidio allestito nei giorni scorsi vicino all'interporto, dalla parte opposta del capoluogo piemontese.

Scortato dalla polizia di Stato, il corteo ha raggiunto corso Traiano, nella zona di Mirafiori, per dirigersi al presidio permanente nella prima cintura della città, dove sono presenti decine di agricoltori e sono ferme, in un campo, decine di trattori.

Al presidio si è recato anche l'assessore all'Agricoltura della Regione Piemonte, Marco Protopapa, che si è intrattenuto con gli agricoltori.



