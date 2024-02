Gros-Pietro, ruolo Salza rilevante per Torino e Intesa

"Salza ha fatto la sua parte in misura rilevante per Torino e per Intesa Sanpaolo. Senza Enrico Salza e senza Giovanni Bazoli questo grattacielo non ci sarebbe.

Gli uffici di Intesa Sanpaolo sarebbero rimasti in piazza San Carlo? Forse sì, ma ci sarebbe un'insegna spagnola e a Ca' de Sass una francese". Lo ha detto il presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro, che ha aperto l'evento organizzato per presentare 'Sapremo fare la nostra parte', il libro dedicato a Enrico Salza che raccoglie un anno di interviste curate dall'economista Giuseppe Russo ed edito dalla Fondazione 1563 per l'Arte e la Cultura e da Leo S. Olschki Editore.

"Siamo in Europa e le differenze tra i Paesi non dovrebbero contare, invece contano e hanno effetti sulla vita dei cittadini di Torino e di Milano. Saper fare la propria parte significa avere coraggio, ma soprattutto darsi degli obiettivi e portarli a termine", ha sottolineato Gros-Pietro.



