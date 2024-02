Ferito con un colpo di pistola a Torino, 15 giorni di prognosi

Prognosi di quindici giorni per il giovane di 24 anni che è stato ferito da un colpo d'arma da fuoco questo pomeriggio in strada, alla periferia sud di Torino.

A quanto si apprende da fonti ospedaliere il proiettile è entrato e uscito all'altezza della caviglia destra attraverso i tessuti molli e quindi non ci sarebbero lesioni.

Intanto procedono le indagini degli uomini della squadra mobile della questura del capoluogo, per far luce su quanto accaduto in via Monastir, all'altezza del numero civico 8, nel quartiere Mirafiori.

Secondo una prima ricostruzione l'aggressore è sceso da un'utilitaria con il volto coperto e appena ha visto il 24enne uscire da un bar ha fatto fuoco. Il ferito è stato subito soccorso e trasportato all'ospedale Cto.

Ancora da chiarire quante volte è stato premuto il grilletto.

Per questo gli investigatori stanno sentendo i residenti e si cercano testimoni tra i passanti. I poliziotti inoltre hanno acquisito le immagini delle telecamere di video sorveglianza.

Gli investigatori stanno indagando anche per capire se se la sparatoria di oggi sia collegata a un litigio tra due persone che è avvenuto ieri sera nella stessa strada. Sul posto erano intervenuti i carabinieri.



