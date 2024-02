Eredità Agnelli, tre indagati anche John Elkann

Un focus su società fiduciarie del gruppo controllato dalla famiglia Agnelli è stato attivato dalla procura di Torino. Gli accertamenti, che riguardano eventuali violazioni di carattere fiscale, sono stati attivati dopo un esposto di Margherita Agnelli, figlia dell'avvocato Gianni Agnelli, che ha così dato il via a un nuovo capitolo della contesa legale per questioni che ruotano intorno all'eredità del genitore. Oggi, su indicazione dei pubblici ministeri, la guardia di finanza ha acquisito copiosa documentazione in varie sedi.

Il procedimento non è a carico di ignoti. Nel registro degli indagati sono state effettuate tre iscrizioni. I nomi sono quelli di Gianluca Ferrero, commercialista torinese, Robert Von Groueningen, amministratore dell'eredità di Marella Agnelli per incarico dell'autorità giudiziaria svizzera, e di John Elkann, figlio di Margherita Agnelli, la presentatrice dell'esposto.

Il faro, in particolare, sarebbe stato acceso sul trattamento fiscale del pagamento vitalizio che Margherita versava alla madre, Marella, in virtù di accordi presi nel 2004. Gli anni presi in esame sono il 2018 e il 2019.



