'E' lecito cancellare candidato da lista', Molinari assolto

Un partito politico può intervenire per cancellare un candidato da una lista elettorale anche dopo il completamento della raccolta delle firme. E' il principio formulato da un giudice del tribunale di Torino, Paolo Gallo, nelle motivazioni della sentenza con cui lo scorso novembre ha assolto Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera e segretario del partito in Piemonte, e due esponenti del Carroccio nel Torinese.

Il processo riguardava l'esclusione di un candidato, Stefano Zacà, eseguita materialmente con un tratto di penna sul nominativo, in occasione delle comunali a Moncalieri (Torino) nel 2020.



