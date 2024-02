Con la tronchese davanti alla casa della ex, arrestato a Tortona

Trovato con una tronchese in mano mentre tentava di aprire la porta della casa della ex moglie, un 56enne è stato arrestato dai carabinieri di Tortona. I militari hanno poi ricostruito che si trattava dell'ennesimo episodio perpretato dall'uomo nei confronti dell'ex moglie, con la quale condivideva la casa anche dopo la separazione. Dopo la convalida del fermo, è stata disposta la custodia cautelare in carcere.

La Compagnia di Tortona ha, da tempo, avviato una campagna informativa in collaborazione con i centri antiviolenza me.dea, pubblicando anche una brochure con indicazioni e numeri di telefono utili: 1522 e 112. In caserma - come ricorda il comandante, capitano Domenico Lavigna - è a disposizione 'Una stanza tutta per noi', dove la vittima di maltrattamenti e i figli sono accolti in un ambiente familiare.

Oltre a me.dea - attiva da anni con le sedi di Alessandria e Casale Monferrato - è operativa in provincia, da qualche mese, anche l'associazione Dafne. In programma servizi di informazione, assistenza e protezione, oltre anche a incontri per la formazione, aperti al personale dell'Arma.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA