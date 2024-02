'Cantieri di educazione civica', siglato accordo per studenti

È stato siglato a Torino il protocollo d'intesa 'Nuovi cantieri di educazione civica' che saranno dedicati agli studenti delle scuole superiori del Torinese. L'obiettivo è dar vita a delle iniziative per promuovere momenti di informazione e divulgazione con specifico riferimento alle tematiche attinenti all'educazione civica, fra le quali la libertà di espressione e di comunicazione, la libertà di insegnamento e di ricerca, i rischi connessi all'uso dei social network, le autonomie territoriali, i diritti dello straniero, la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, la difesa dell'ambiente, la protezione civile, la partecipazione dei cittadini alla gestione della cosa pubblica.

Il protocollo è stato siglato da prefettura, presidenza del consiglio comunale, ufficio scolastico, Ordine dei Giornalisti del Piemonte, questura, comando provinciale dei carabinieri, comando provinciale della guardia di finanza e comando provinciale dei vigili del fuoco.

"È importante - ha spiegato il prefetto Donato Cafagna - instaurare un dialogo con gli studenti con l'obiettivo di creare fiducia, perché spesso sono visti solamente come soggetti destinatari di interventi repressivi. ci muoveremo sulla conoscenza dei principi di legalità e delle regole di convivenza civile, sulla sicurezza, sull'informazione e sulla comunicazione, oltre che sul funzionamento delle attività istituzionali".

Gli incontri con i giovani saranno ospitati in prefettura e in Comune. "In questo modo - ha spiegato la presidente del Consiglio Comunale Maria Grazia Grippo - vogliamo ridurre anche le distanze fisiche con le istituzioni con i cittadini che saranno chiamati a costruire le politiche della nostra città, votando ma anche attraverso la partecipazione dal basso che parte dalla consapevolezza. Spiegando come funziona la macchina comunale, con particolare attenzione alla Giunta e al Consiglio".

Al progetto parteciperanno 800 studenti. I primi saranno quelli del liceo classico Massimo D'Azeglio, il 14 febbraio.





