Calcio: Alcaraz, voglio restare impresso nella storia della Juve

"La Juve mi è sempre piaciuta, è un grande club e mi ha sempre attratto: ora mi rendo conto che le aspettative sono alte, ma sono pronto e darò il meglio per raggiungere grandi risultati": così Carlos Alcaraz, nuovo acquisto della Juventus, si presenta, in conferenza stampa, all'Allianz Stadium. "La mia ispirazione è Cristiano Ronaldo, mi fanno piacere i paragoni con Vidal ma io voglio lasciare impresso il mio nome nella storia della Juve - dice il centrocampista classe 2002 - e voglio dimostrare alla mia famiglia che posso realizzare il mio sogno: odio perdere, anche in allenamento".

L'ex Southampton ha già esordito: "Non è stato un buon debutto perché volevamo un altro risultato - dice Alcaraz sui primi minuti disputati in bianconero nel derby d'Italia contro l'Inter, perso dalla Juventus - ma siamo già proiettati verso la prossima partita (il posticipo di lunedì prossimo contro l'Udinese, ndr)".



