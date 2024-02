Bosca lancia il primo sparkling tea italiano

Bosca, storica casa spumantiera di Canelli (Asti), entra nel settore degli hard tea con 'Glamtì', il primo sparkling tea italiano, dedicato al comparto degli analcolici o prodotti o a basso grado alcolico. "Da quasi 200 anni - commenta Pia Bosca, ceo dell'azienda - la nostra famiglia si dedica alla continua ricerca di prodotto, allo studio del mercato e delle nuove tendenze. Le bollicine e il tè hanno origini antiche e accompagnano da tempo, in modo trasversale, la nostra quotidianità. Partendo da questa riflessione, abbiamo deciso di studiare un nuovo prodotto in grado di innovare il mercato. Non solo una bollicina, non solo un tè".

Il 'Glamti' nasce da una miscela di tè nero, vino e succo di Limone di Sorrento igp a bassa gradazione alcolica (5%) e delicatamente dolce. "Negli anni '70 - aggiunge il cmo Polina Bosca - siamo stati i primi a produrre uno spumante fuori dagli schemi. Successivamente, siamo stati i primi a lanciare le bollicine a base di cereali e vino e poi a farle evolvere con aromi naturali al profumo di frutta. Oggi, con emozione, presentiamo il primo sparkling tea italiano".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA