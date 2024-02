Incidente mortale nella notte nell'Astigiano sulla strada provinciale di Villanova. La vittima, un 52enne che era residente in paese, era alla guida di un'auto uscita di strada per cause ancora da accertare.

L'incidente non ha coinvolto altri veicoli. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri, per rilievi e accertamento della dinamica.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA