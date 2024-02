'Accorciamo le distanze', con fondi Pnrr più salute in montagna

Il progetto 'Accorciamo le distanze', iniziativa che ha coinvolto l'Unione Montana Alpi Graie nello sviluppo di servizi socio-assistenziali rivolti a residenti a turisti, grazie a un milione di euro di fondi del Pnrr, ha fornito una rete capillare di assistenza sociale e sanitaria al territorio, anche con tecnologie innovative come la telemedicina. L'iniziativa ha permesso di diminuire la pressione dei codici bianchi sui presidi di primo soccorso dell'area, supportando in particolare la popolazione residente over65.

Hanno aderito al progetto i Comuni di Ceres, Groscavallo, Lemie, Mezzenile, Traves, Usseglio, e Viù, complessivamente un'area di 390 chilometri quadrati nel Torinese, con un bacino d'utenza di 3.900 residenti.

Il finanziamento ha permesso l'assunzione di un autista-soccorritore, due operatori sociali e due infermieri, l'acquisto di due auto e due minibus e di apparecchiature per la telemedicina. Grazie a tutto ciò, solo 11,7% dei casi ha richiesto interventi supplementari, tutti gli altri sono stati gestiti in autonomia, limitando così l'afflusso dei pazienti nei poliambulatori della zona e nel pronto soccorso di Ciriè. I beneficiari dei servizi sono stati per oltre l'80% residenti over 65, ma si sono contati anche molti turisti.

In primavera partirà anche la telemedicina, che dispone di 100 braccialetti in grado di misurare la pressione sanguigna e altri parametri vitali che devono essere monitorati nei pazienti fragili.

"Il progetto - commenta il capo di gabinetto della giunta regionale del Piemonte, Gianluca Vignale - è un modello virtuoso, applicabile per gradi anche ad altre realtà montane della Regione".



