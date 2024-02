Accoltellò moglie a Torino, disposta consulenza psichiatrica

Una consulenza psichiatrica è stata disposta dalla procura di Torino sul pensionato settantenne che lo scorso 10 gennaio, in un appartamento nel quartiere Borgo Filadelfia, ferì gravemente la moglie a coltellate. La donna, di 65 anni, morì il giorno successivo in ospedale. I due erano sposati da 40 anni.

Il procedimento giudiziario è condotto dal pm Roberto Furlan.

Nel primo interrogatorio il settantenne, arrestato e portato nel reparto detenuti dell'ospedale Molinette per i suoi sospetti problemi di carattere psichiatrico, si era avvalso della facoltà di non rispondere.

Secondo quanto è trapelato, agli investigatori risulta che l'uomo soffrisse da anni di una grave forma di insonnia.



