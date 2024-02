A Torino la fiera A&T con la Casa dell'Intelligenza Artificiale

Intelligenza artificiale, fabbrica intelligente, intralogistica, additive manufacturing, testing e metrologia, microchip e semicondutturi: sono questi i focus che caratterizzeranno la 18a edizione della Fiera A&T, in programma dal 14 al 16 febbraio all'Oval Lingotto di Torino. La Casa dell'Intelligenza Artificiale sarà la prima grande novità che caratterizzerà la manifestazione, durante la quale 19 imprese - gradi, piccole e startup, italiane e internazionali - presenteranno applicazioni e tecnologie intelligenti funzionali al mondo della manifattura e della supply chain. Dal robot cognitivo a un rover per le esplorazioni lunari, dagli algoritmi intelligenti a supporto della qualità e della sicurezza dei lavoratori, sino a ChatGtp a favore delle manutenzioni predittive. Sono attesi 20 mila visitatori per un evento che potrà contare su 4.000 tecnologie esposte, 60 eventi e 380 espositori, il 40% provenienti dal Piemonte.

"A&T negli anni è cresciuta e nel 2024 farà un salto di qualità importante. Grazie al sostegno e soprattutto alla collaborazione concreta e compatta dei principali stakeholder del territorio, siamo pronti a presentare al grande pubblico un evento centrato sulle sfide che ciascuna azienda, grande e piccola, si trova oggi a dover affrontare per non perdere competitività, ma soprattutto per garantirsi lunga vita.

L'Intelligenza Artificiale è una risorsa a disposizione delle imprese manifatturiere per essere protagoniste della quinta rivoluzione industriale caratterizzata da un modello di produzione sostenibile e digitalizzata. I tanti progetti che caratterizzeranno la tre giorni di Fiera consentiranno a imprenditori e manager di conoscere e approfondire i benefici dell'Ia nei processi produttivi e nella tutela e valorizzazione dell'intangibile. La strada dell'innovazione intelligente è tracciata, non si può più aspettare, occorre agire in fretta e con un approccio inclusivo" sottolinea Luciano Malgaroli, ceo di A&T.



