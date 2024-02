A Mirafiori dal 31 marzo termina produzione del Maserati Levante

Dal 31 marzo alle Carrozzerie di Mirafiori terminerà la produzione del Maserati Levante. Lo ha comunicato l'azienda ai sindacati.

"Si tratta di un'ulteriore notizia negativa per Mirafiori, che conferma l'urgenza di discutere con Stellantis e con le istituzioni della missione produttiva dello stabilimento.

Mirafiori rappresenta il baricentro dell'auto in Italia e come tale deve essere valorizzato" commenta Luigi Paone, segretario generale della Uilm Torino.

La Uilm Torino ricorda che delle circa 33 vetture Maserati prodotte al giorno alle Carrozzerie di Mirafiori, 25 sono Levante e sottolinea che "questa comunicazione porta di fatto quasi a zero la produzione Maserati a Mirafiori".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA