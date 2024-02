Villa Mater diventerà una residenza per persone e coppie over 60

Il complesso immobiliare Villa Mater Riccardo De Angeli, sito a Rivoli (Torino), diventerà una "residenza collaborativa per la longevità", sperimentando nuove modalità di abitare capaci di mitigare la vulnerabilità, la solitudine e l'esclusione legate all'avanzare dell'età. La realizzerà il raggruppamento R3architetti che si è aggiudicata il concorso indetto dalla Fondazione Ufficio Pio insieme alla Fondazione Compagnia di San Paolo e alla Fondazione per l'architettura Torino, con il patrocinio della Città di Rivoli.

Sono state presentate 34 proposte, tra le quali la Commissione ha individuato i 5 progetti che hanno avuto accesso alla fase finale di selezione.

La Fondazione Ufficio Pio, con un investimento di oltre 4 milioni di euro - cifra a cui si potrà aggiungere un contributo della Compagnia di San Paolo per adeguare il budget all'incremento del costo dei materiali - si è proposta di trasformare, entro i prossimi 2 anni, il complesso immobiliare in disuso - una villa storica ottocentesca con un grande parco - in un presidio comunitario dedicato al tema della longevità attiva, con l'obiettivo di sperimentare una soluzione abitativa innovativa per la fascia della popolazione over 60. "La struttura si rivolgerà principalmente a 'futuri anziani', persone o coppie over 60 unite dal desiderio di non sentirsi sole e da valori condivisi nella scelta di vivere in un contesto abitativo più adeguato rispetto al proprio e ai bisogni dell'età che avanza, stimolati anche da nuove opportunità di impiego del proprio tempo. A breve sarà avviata la prossima importante fase dell'iter progettuale, la ricerca dei futuri residenti scelti anche tra persone che manifestano l'interesse a svolgere attività di impegno culturale, sociale, di comunità" spiega Franca Maino, presidente della Fondazione Ufficio Pio.



