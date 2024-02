Muti torna al Regio di Torino e dirige Un ballo in maschera

Riccardo Muti torna al Regio per dirigere l'Orchestra e il Coro del Teatro in Un ballo in maschera capolavoro di Giuseppe Verdi. Il nuovo allestimento - in scena per sei recite da mercoledì 21 febbraio alle ore 20 fino a domenica 3 marzo - è firmato da Andrea De Rosa, direttore del Tpe Teatro Astra di Torino, che con Muti ha già collaborato per Don Pasquale di Donizetti (Ravenna, Madrid) e Il matrimonio inaspettato di Paisiello (Festival di Pentecoste di Salisburgo).

Protagonisti del capolavoro verdiano sono: Piero Pretti come Riccardo, Luca Micheletti nel ruolo di Renato e Lidia Fridman, Amelia.

"Siamo emozionati e orgogliosi di accogliere nuovamente al Regio, il Maestro Riccardo Muti. Insieme al direttore artistico Cristiano Sandri, abbiamo programmato la Stagione 2023-2024 Amour Toujours intorno a due punti centrali: Giacomo Puccini nell'anno delle celebrazioni del centenario e la straordinaria presenza del Maestro Muti con una nuova produzione del capolavoro verdiano" spiega il sovrintendente Mathieu Jouvin.Muti sarà nuovamente sul podio del Teatro Regio dopo Così fan tutte di Wolfgang Amadeus Mozart, presentato in streaming nel marzo 2021, e dopo Don Giovanni di Wolfgang Amadeus Mozart, del novembre 2022.

"Reale Mutua rinnova il suo profondo impegno nel sostenere il Teatro Regio e l'opera di Verdi, specialmente sotto la magistrale direzione del maestro Muti. Questa lunga collaborazione, che dura da diversi anni e include produzioni indimenticabili, va oltre il semplice sostegno culturale. Essa incarna il nostro radicato impegno verso la tradizione e l'arte, riflesso nei 196 anni della nostra storia aziendale" commenta Luigi Lana, presidente di Reale Mutua che ha permesso di realizzare la nuova produzione del Regio.

L'Anteprima Giovani, riservata agli Under 30, è in programma lunedì 19 febbraio alle 20.



