La danza contemporanea della Aura Dance Evening a Cuneo

I danzatori della Aura Dance Company, compagnia nazionale lituana di danza contemporanea, e tra le più rilevanti a livello europeo, salirà sul palco del Teatro Toselli a Cuneo con "Vampires of the city", una coreografia del noto danzatore e coreografo ungherese Ferenc Feher, che ha debuttato a Kaunas, in Lituania, nei primi giorni di febbraio. L'appuntamento è il 16 febbraio per la stagione di Interscambi coreografici, a cura della Fondazione Egri per la Danza.

Al centro della coreografia, come suggerisce il titolo, c'è la figura del vampiro: nascosti tra le vie buie e le luci tremolanti, i vampiri della città vivono tra noi. Rappresentano una parte del mondo misteriosa, inquietante, ma allo stesso tempo capace di grande intelligenza: i vampiri hanno abilità soprannaturali, e sono astuti manipolatori, che amano infiltrarsi nella vita delle loro vittime, senza lasciare tracce dietro di sé. Creature immaginarie, ma che riflettono una parte della realtà e della natura dell'uomo, nascosta ma pur sempre esistente, fatta di desiderio, inganno e istinto.



