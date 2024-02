Gestione rifiuti nell'Astigiano ad Asp e San Germano

Asp (Asti Servizi Pubblici) e San Germano srl, società del Gruppo Iren, si è aggiudicata l'appalto per i servizi di igiene ambientale nei 114 Comuni della provincia di Asti, che rientrano nel Consorzio di bacino dei rifiuti Astigiano, dove risiedono circa 135mila persone.

L'affidamento ha una durata di due anni. L'importo complessivo a base di gara su cui l'aggiudicatrice ha presentato offerta è pari a oltre 30 milioni di euro. Asp, in qualità di capogruppo dell'Ati (associazione temporanea di imprese), gestirà circa il 65% della commessa, mentre San Germano, sarà titolare del restante 35%. La proposta, che contempla l'assorbimento di tutto il personale ad oggi impiegato è stata premiata anche grazie ai 5 milioni di euro di investimenti previsti. L'offerta prevede infatti l'impiego di 75 mezzi circa di cui 24 ibridi, due a metano e quattro elettrici.

"Asp e San Germano - annota il presidente di Asp, Fabrizio Imerito - possono vantare una forte appartenenza al territorio oggetto di affidamento, oltre alla conoscenza del contesto di svolgimento dei servizi e una notevole esperienza in realtà assimilabili. Si tratta di valori aggiunti che garantiranno la concreta affidabilità nell'esecuzione dell'appalto".



