Droga nei tombini, arrestati cinque presunti pusher a Torino

Avevano escogitato un sistema di vedette per avvisare dell'arrivo delle forze dell'ordine, mentre la droga veniva nascosta dentro i tombini e nei cestini dei rifiuti. Cinque presunti pusher, che spacciavano in piazza Santa Giulia a Torino, sono stati arrestati dai carabinieri durante un'operazione dai militari della stazione Po Vanchiglia e del nucleo operativo. Secondo gli investigatori la zona di spaccio era compresa tra via Santa Giulia, via Guastalla, via Buniva e via Cesare Balbo, vie note per la movida torinese.

Il mercato della droga, in particolare hashish e marijuana era gestito dal gruppo di origini africane, che per evitare di essere scoperti nascondevano le dosi nei posti meno sospetti, come appunto tombini e cestini.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA