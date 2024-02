Calcio: Benedetto, 'valuto di riprendere in mano l'Alessandria'

Tornato in città dopo due mesi l'imprenditore torinese Enea Benedetto, ex patron dell'Alessandria Calcio, attivo nel campo delle criptovalute, fa sapere dai social di stare "seriamente valutando di riprendere in mano la situazione con un pool di imprenditori e persone che amano profondamente il club... di cui ho ancora la responsabilità morale, legale e sportiva".

Contattato telefonicamente, precisa che "non avendo adempiuto alle obbligazioni sottostanti al passaggio di quote, la società torna di fatto al precedente proprietario. Purtroppo i danni sono inestimabili".

L'intenzione dell'ex patron è coinvolgere nomi come Flavio Tonetto - attualmente impegnato nel campo dell'abbigliamento ed ex calciatore anche Grigio negli Anni Ottanta - "e altri che conosciamo entrambi. Oggi previsto un incontro con Michele Padovano - ex giocatore con trascorsi in Serie A - per capire se sia disponibile a fare il direttore generale". Il primo pensiero è, comunque, la salvezza dei ragazzi, "dando un futuro sportivo, societario e identitario".



