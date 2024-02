Alleanza Nord Ovest, insieme per usare meglio i fondi europei

"Nasce un'alleanza strategica tra Piemonte, Liguria e Lombardia per dare certezze alle nostre imprese: cercheremo di utilizzare al meglio i fondi europei per l'aerospazio e l'automotive con una progettualità comune espressione dell'area Nord Ovest". Lo ha sottolineato l'assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Tronzano al termine della Cabina economica del Nord Ovest, tra Piemonte, Lombardia e Liguria a sostegno dello sviluppo macroregionale.

Con Tronzano gli assessori allo Sviluppo Economico dalla Lombardia Guido Guidesi e della Liguria Alessio Piana. Un lavoro che coinvolge imprese, università e associazioni di categoria per mettere in campo azioni condivise. Il 4 aprile ci sarà una nuova riunione.

"La strada è tracciata e l'obiettivo è senza dubbio ambizioso: costruire filiere interregionali su tematiche di interesse comune che permettano ai tre territori un maggiore sviluppo e nuove opportunità alle imprese. Oggi si è compiuto un ulteriore importante passo in avanti per una sinergia sempre più forte. Il prossimo incontro, che si svolgerà sempre a Torino, il 4 aprile sarà importante per concretizzare il lavoro fatto finora" hanno affermato i tre assessori.

Tavoli di lavoro specifici sui settori automotive, aerospazio, filiera logistica, industria energetica e microelettronica. Per quanto riguarda l'automotive è stata sottolineata la necessità di combattere la disaggregazione della componentistica, ragionando nell'ottica di fornire un sistema di competenza con un know che si "mantiene in casa", di rafforzare le condizioni affinché convenga produrre in Italia e nel Nord Ovest in particolare, di ulteriori investimenti sui carburanti rinnovabili, nella consapevolezza che non è possibile concentrarsi solo sull'elettrico.

Tra i temi discussi la necessità di incentivare l'uso dell'idrogeno da parte del trasporto pesante e le sinergie per misure di sostegno alle imprese logistiche comuni alle tre regioni.



