Alle Vallette un nuovo centro dedicato a formazione e lavoro

L'ex palazzina del giudice di pace di Torino diventerà un nuovo centro di servizi per il quartiere Vallette, in particolare rivolti a formazione e lavoro. E' stato siglato oggi l'accordo che dà il via al progetto che porterà nell'immobile di viale dei Mughetti uffici del Centro per l'impiego, spazi per l'Università e di aggregazione, sport e cultura. Il protocollo prevede un finanziamento di10 milioni di fondi Pnrr e Fsc messi a disposizione dalla Regione, l'avvio dei lavori all'inizio del prossimo anno e il termine nel 2026.

"Questa attività - spiega Sebastiano Caizza, responsabile regionale Agenzia del Demanio - si inserisce in un quadro più ampio che il Demanio porta avanti, il Piano Città degli immobili pubblici per trovare soluzioni condivise in grado di massimizzare le risposte a favore del quartiere e in termini di valorizzazione sociale". Il progetto punta, infatti, a essere un intervento complessivo di rigenerazione urbana, "attraverso elementi importanti come lavoro e formazione", sottolinea l'assessore regionale al Patrimonio, Andrea Tronzano. "Questo spazio - aggiunge il collega alle Politiche sociali, Maurizio Marrone - era diventato un fattore di degrado e abbandono, portare qui attività di formazione e avviamento al lavoro significa portare servizi che servono davvero al quartiere".

Oltre a nuovi spazi per l'Apl Academy dell'Agenzia Piemonte Lavoro, l'edificio ospiterà servizi dell'ateneo.

"Fra gli obiettivi - spiega il rettore, Stefano Geuna - portare qui aule e laboratori e mi piacerebbe portare anche alcuni corsi di laurea". Per il sindaco Stefano Lo Russo "questo progetto è la dimostrazione di una buona politica che prova, insieme, a risolvere questioni e a far diventare i problemi opportunità. Un messaggio di speranza a questo quartiere che sta attraversando una fase di trasformazione, la risposta di una politica a cui i cittadini chiedono di occuparsi dei problemi. È la migliore Torino che possiamo sognare, anzi, che possiamo realizzare".



