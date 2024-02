Al via a Novara la quarta edizione del progetto compiti@casa, nato dalla collaborazione tra Fondazione De Agostini e Università degli Studi di Torino per contrastare la fragilità educativa e la dispersione scolastica sostenendo nello studio gli alunni delle scuole secondarie di primo grado in situazioni di svantaggio sociale. Da quest'anno l'iniziativa può contare anche sul sostegno di Fondazione Comunità Novarese, che si unisce a Fondazione De Agostini.

Nel territorio novarese questa edizione di compiti@casa coinvolge 4 istituti comprensivi e 100 studenti, che sono affiancati nell'apprendimento delle materie umanistiche e scientifiche da studenti universitari in qualità di tutor. I tutorati sono tenuti dagli studenti dell'Università di Torino, selezionati tramite un apposito bando, opportunamente formati e remunerati dall'Università.

Dal 2020 al 2024, compiti@casa ha sostenuto 920 studenti di 6 città: Novara, Milano, Torino, Roma, Napoli e Palermo, coinvolgendo 10 istituti comprensivi, 460 tutor universitari con oltre 27.200 ore di supporto allo studio erogate.

"Il progetto compiti@casa, nei quattro anni in cui è stato promosso, è stato accolto con grande entusiasmo da tutti gli attori protagonisti e per quanto riguarda gli studenti, in particolare, ha dato riscontri molto positivi sia dal punto di vista dell'apprendimento sia della crescita umana. Abbiamo riscontrato negli alunni un aumento dell'autostima, della fiducia in sé e una partecipazione più attiva in classe, oltre che un miglioramento effettivo dei risultati scolastici" commenta Chiara Boroli, presidente della Fondazione De Agostini



