Addio al cuneese Giuseppe Falco, decano degli alpini

È morto a 102 anni d'età il cuneese Giuseppe Falco, uno degli ultimi reduci della Divisione Cuneense e della campagna di Russia. Originario di Caraglio, classe 1921, aveva vissuto a lungo ad Alba e poi nella frazione cuneese di San Rocco Castagnaretta, dove era socio del locale gruppo Ana.

Fino all'ultimo ha partecipato ad eventi e incontri scolastici promossi dalle penne nere, portando la sua testimonianza: per tutti era "nonno Beppe". Falco aveva fatto parte del battaglione Dronero e conservava numerosi ricordi di quell'esperienza, culminata in una marcia di 46 giorni nella tormenta per guadagnare la ritirata.

Lo scorso giugno, in occasione del suo compleanno, aveva ricevuto la visita del comandante del secondo reggimento Alpino e della sindaca di Cuneo. A luglio aveva poi preso parte alla grande sfilata per celebrare il centenario della Sezione Ana di Cuneo. Con la sua morte rimane un solo reduce ancora in vita tra gli iscritti all'Ana nella Granda.



