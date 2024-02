Un chilogrammo di cocaina nel marsupio dall'Uganda, arrestata

Gli agenti di polizia l'hanno notata durante un controllo su un autobus proveniente da Parigi, tra i passeggeri, mentre nervosamente stringeva a sé un marsupio nero. Lei, una donna nigeriana di 28 anni, è stata arrestata a Torino, al terminal di corso Vittorio Emanuele II, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

All'interno al marsupio gli agenti hanno trovato infatti un paio di calzini, contenenti 79 ovuli di cocaina, par a 900 grammi.

Dagli accertamenti fatti sui documenti della 28enne è risultato che, in aereo, era partita dall'Uganda, passata in Etiopia, poi Francia e infine, in autobus, Italia.



