Truffe e frodi informatiche, +10% nel Verbano-Cusio-Ossola

Aumentano le truffe e le frodi informatiche nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola: quelle denunciate nel 2023 sono state il 10,2% in più rispetto al 2022, con un aumento ancora più marcato se si guarda a quelle compiute ai danni dei vittime con più di 65 anni (+34% nell'arco dei dodici mesi). E' quanto emerso dalla riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica organizzata nella prefettura di Verbania.

Complessivamente il quadro viene definito "ampiamente positivo": nel 2023 i delitti denunciati sono stati 4054, il 7,44% in meno rispetto ai 4380 dell'anno precedente. Grossomodo stabili i delitti scoperti (38.55% contro il 40.18% del 2022): 140 le persone arrestate, 1423 quelle denunciate. In calo i furti (-23.87%). Le criticità rilevate, oltre alle truffe e alle frodi informatiche, riguardano infine gli atti persecutori, passati da 14 a 24 casi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA