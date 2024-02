Raspini apre alle idee di sviluppo pensate dai dipendenti

Alla Raspini, l'azienda di salumeria con sede a Scalenghe (Torino), le nuove idee di sviluppo, novità e miglioramento le propongono (anche) i dipendenti. La proprietà ha infatti lanciato il progetto 'Fai scattare la sblua', dove sblua significa, nella lingua piemontese, scintilla.

Le proposte - spiega la Raspini - possono essere presentate da un singolo dipendente o da un team e devono riportare "i vantaggi concreti" che deriverebbero dalla sua realizzazione, Vanno quindi valutate "in base a precisi criteri di: rapporto costi/benefici, fattibilità della soluzione, estensibilità della proposta agli altri stabilimenti. Viene considerato anche il ruolo del proponente e la consistenza dei mezzi aziendali a disposizione. Ogni criterio di valutazione apporta un punteggio con un premio - in caso di approvazione - da 200 a 1.000 euro.

Nell'iniziativa sono coinvolti i dipendenti dello stabilimento di Scalenghe, dei 'Prosciutti Rosa' di Isolabella (Torino) e del Prosciuttificio San Giacomo di Sala Baganza (Parma).

La commissione aziendale si riunisce 4 volte all'anno per valutare ed eventualmente premiare le proposte dei dipendenti; nell'ultimo trimestre ne sono state presentate 28 e ne sono state premiate 3.

'Fai scattare la sblua' è "un progetto che punta a incentivare lo scambio tra dipendenti e azienda - spiega la Raspini - ma anche a dimostrare la continua attenzione al miglioramento delle condizioni lavorative e all'innovazione in tutti i settori che riguardano la produzione e la gestione del prodotto"



Riproduzione riservata © Copyright ANSA